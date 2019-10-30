لدعم اللاعب.. الأهلي يصطحب مؤمن زكريا لمعسكر الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
أكد سمير عدلي المدير الإداري بفريق الكرة بالنادي الأهلي، أن ناديه قرر استخراج تأشيرة سفر لصانع ألعاب الفريق مؤمن زكريا من أجل الاستعداد للسفر إلى الإمارات.
ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي من أجل السفر إلى الإمارات لخوض معسكر إعدادي نظرًا لتوقف مسابقة الدوري المصري.
وأفاد مراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي، أن من المنتظر أن يسافر مؤمن زكريا مع بعثة الفريق والتي ستسافر إلى الإمارات صباح غدًا الخميس.
وتأتي تلك الخطوة من أجل دعم اللاعب نفسيًا ومساندته لحين الانتهاء تمامًا من برنامجه العلاجي الذي يخضع له حاليًا.
ويخوض مؤمن زكريا تدريبات علاجية وتأهيلية حيث لا يشارك صانع ألعاب الفريق الأحمر في التدريبات الجماعية حتى الآن.
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