كارتيرون يتمنى مواجهة الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني: قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لنادي الرجاء المغربي والسابق للنادي الأهلي إنه يُريد مواجهة القلعة الحمراء في نهائي دوري أبطال إفريقيا. وقال كارتيرون من خلال تصريحات لـ"الخليج 365: "أتمنى مواجهة النادي الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا، سيكون أمرًا رائعًا." وكانت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا قد أوقعت الأهلي في المجموعة الثانية مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم من زيمبابوي. فيما يقع الرجاء في المجموعة الرابعة مع الترجي وشبيبة القبائل وفيتا كلوب.

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