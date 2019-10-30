قبل معسكر الإمارات.. انتظام معلول وجيرالدو.. وإنهاء إجراءات السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

أنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنهى كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة الفريق إلى الإمارات، والمقرر لها غدا الخميس وتستمر لمدة أسبوع.

وحصل الجهاز الإداري على تأشيرات السفر وتذاكر الطيران، وتحدد صباح غدًا الخميس موعدا لسفر البعثة، استعدادا لبدء المعسكر التدريبي الذي حدده رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن يسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، بعثة الفريق حيث يتوجه الثنائي للإمارات مساء اليوم للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر قبل وصول الفريق

ويخوض الفريق، مرانه الأخير في القاهرة مساء اليوم على ملعب التتش، قبل التوجه إلى الإمارات لخوض الفترة الأولى من الإعداد خلال توقف مسابقة الدوري الممتاز.

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ومن المنتظر أن ينتظم علي معلول والأنجولي جيرالدو في المران بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلا عليها، تمهيدا لسفرهما مع البعثة غدا.

ويهدف فايلر خوض معسكرًا لتحقيق أقصى استفادة خلال فترة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية التي تشهد مشاركة المنتخب الوطني الأول في لقائي كينيا وجزر القمر المقرر لهما الشهر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، ومشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة إفريقيا التي تقام في مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

من ناحية أخرى، بدأ محمود متولي، لاعب الفريق المشاركة في المران الجماعي بشكل تدريجي، بعد تحسن حالته في الفترة الأخيرة وفقا لنتائج الأشعة التي أجراها للتعرف على نسبة التئام الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وكشفت الأشعة عن تحسن كبير فى حالة متولي، والتئام تمزق العضلة الخلفية بنسبة كبيرة ، وبدأ خالد محمود طبيب الفريق بالتنسيق مع توماس بينكيل مخطط الأحمال، الدفع باللاعب في الجزء الخاص بالمران البدني مع الفريق، تمهيدا لعودته للمشاركة بشكل كامل في المران الجماعي.

ومن المقرر أن يتوجه متولي، مع بعثة الأهلي إلى الإمارات لإقامة معسكر تدريبي خلال فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية.