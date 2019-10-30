من الأسرع: صلاح أم ماني؟ لاعب ليفربول يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال ريان بروستر، لاعب ليفربول الإنجليزي، إن الثنائي محمد صلاح وساديو ماني من أكثر المهاجمين المميزين عالميًا في الوقت الحالي، ويتمتعان بقدرات وإمكانيات جيدة.

وخلال مقابلة مع Soccer AM سُئل بروستر عن اللاعب الأسرع في ليفربول ليرد قائلًا: "عندما نتحدث عن السرعة، فيسكون الاختيار بين صلاح وماني".

وأضاف: "أعتقد أن ساديو هو الأسرع. رأيي لا يعتمد على إحصائيات فيفا، ولكن على أية حال هو (ماني) ومو الأسرع في الفريق".

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ولفت بروستر إلى اختيارات الأرجنتيني ليونيل ميسي في جائزة فيفا "The Best" حيث منح ماني المركز الأول ثم كريستيانو رونالدو يليه فرينيكي دي يونج.

وبحسب ما نقلته صحيفة ليفربول إيكو نقلًا عن المقابلة التي أجراها بروستر فإن الأخير يعتقد أن روبيرتو فيرمينو لاعب الريدز موهبة من الطراز العالمي.

يقول بروستر: "فيرمينو مذهل، لاعب من الطراز العالمي، هو أحد أفضل اللاعبين في مركزه".

جدير بالذكر أن بروستر من ناشئي تشيلسي قبل انضمامه إلى صفوف فريق الشباب في ليفربول، وشارك هذا الموسم في مباراة واحدة مع الفريق الأول (90 دقيقة) كانت أمام ميلتون كينز بكأس الرابطة وفاز الريدز بهدفين دون رد