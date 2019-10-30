ريال مدريد يستضيف ليجانيس لاستعادة الانتصارات.. وفالنسيا يصطدم بـ إشبيلية

يستضيف ريال مدريد نظيره ليجانيس، اليوم الأربعاء في الساعة العاشرة وربع مساءٍ، على ملعب سينتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بالدوري الإسباني. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليجانيس تنقل قناة بي إن سبورتس 3 بشكل حصري فعاليات مباراة ريال مدريد مع نظيره ليجانيس. ويأمل ريال مدريد بقيادة مديره الفني زين الدين زيدان في إيقاف سلسلة النتائج المخيبة لآمال جماهير النادي الملكي ونزيف النقاط بالدوري الإسباني، واستعادة الانتصارات مرة أخرى للفريق، حيث يحتل ريال مدريد المركز السادس بترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، Advertisements بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة الذي يتصدر المسابقة حتى الأن. فالنسيا يصطدم بـ إشبيلية وبنفس الجولة يصطدم فالنسيا بنظيره إشبيلية، على ملعب مستيايا ملعب الخفافيش، وستنقل قناة بي إن سبورتس 3 المباراة بشكل حصري. ويحتل إشبيلية المركز الخامس بترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، فيما يحتل فالنسيا المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

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