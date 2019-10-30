ترتيب فرق دوري مرتبط محترفين اليد ٢٠٠٠ بعد الجوله الثامنة

يتصدر فريق سبورتينج ترتيب دوري مرتبط للمحترفين مواليد 2000 بعد انتهاء الجولة الثامنة من المرحلة الأولى بموسم 2019-20.
وكانت الجولة الثامنة أقيمت أمس الثلاثاء وجاءت نتائجها على النحو التالي، فوز الزمالك على الحوار بنتيجه 27/29، كما فاز جزيره الورد على الفيوم بنتيجه 16/19، وفوز سبورتنج على المعادى بنتيجه 22/25، وفوز الأوليمبى على اصحاب الجيادبنتيجه 15/25، وفوز سموحه على هليوبلس بنتيجه 24/27، وفوز الزهور على حدائق الاهرام بنتيجه 28/30، وفوز البنك الاهلى على الطيران بنتيجه 25/33، وفوز الاهلى على اكتوبر بنتيجه 29/31.
وجاء ترتيب دوري مرتبط للمحترفين 2000 بعد انتهاء الجولة الثامنة على النحو التالي
1- سبورتنج برصيد 24 نقطة.
2- الأهلي برصيد 23 نقطة.
3- طلائع الجيش برصيد 22 نقطة.
4- الزمالك برصيد 21 نقطة.
5- 6 أكتوبر برصيد 18 نقطة.
6- الطيران برصيد 18 نقطة.
7- هليوبوليس برصيد 18 نقطة.
8- الأوليمبي برصيد 17 نقطة.
9- سموحة برصيد 17 نقطة.
10- الجزيرة برصيد 17 نقطة.
11- البنك الأهلي برصيد 16 نقطة.
12- المعادي برصيد 15 نقطة.
13- الزهور برصيد 14 نقطة.
14- الحوار برصيد 11 نقاط.
15- حدائق الأهرام برصيد 10 نقاط.
16- جزيرة الورد برصيد 10 نقاط.
17- أصحاب الجياد برصيد 9 نقاط.
18- الفيوم برصيد 8 نقاط.
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