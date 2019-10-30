ترتيب فرق دوري مرتبط محترفين اليد ٢٠٠٠ بعد الجوله الثامنة

يتصدر فريق سبورتينج ترتيب دوري مرتبط للمحترفين مواليد 2000 بعد انتهاء الجولة الثامنة من المرحلة الأولى بموسم 2019-20.

وكانت الجولة الثامنة أقيمت أمس الثلاثاء وجاءت نتائجها على النحو التالي، فوز الزمالك على الحوار بنتيجه 27/29، كما فاز جزيره الورد على الفيوم بنتيجه 16/19، وفوز سبورتنج على المعادى بنتيجه 22/25، وفوز الأوليمبى على اصحاب الجياد

بنتيجه 15/25، وفوز سموحه على هليوبلس بنتيجه 24/27، وفوز الزهور على حدائق الاهرام بنتيجه 28/30، وفوز البنك الاهلى على الطيران بنتيجه 25/33، وفوز الاهلى على اكتوبر بنتيجه 29/31.

وجاء ترتيب دوري مرتبط للمحترفين 2000 بعد انتهاء الجولة الثامنة على النحو التالي

1- سبورتنج برصيد 24 نقطة.

2- الأهلي برصيد 23 نقطة.

3- طلائع الجيش برصيد 22 نقطة.

4- الزمالك برصيد 21 نقطة.

5- 6 أكتوبر برصيد 18 نقطة.

6- الطيران برصيد 18 نقطة.

7- هليوبوليس برصيد 18 نقطة.

8- الأوليمبي برصيد 17 نقطة.

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9- سموحة برصيد 17 نقطة.

10- الجزيرة برصيد 17 نقطة.

11- البنك الأهلي برصيد 16 نقطة.

12- المعادي برصيد 15 نقطة.

13- الزهور برصيد 14 نقطة.

14- الحوار برصيد 11 نقاط.

15- حدائق الأهرام برصيد 10 نقاط.

16- جزيرة الورد برصيد 10 نقاط.

17- أصحاب الجياد برصيد 9 نقاط.

18- الفيوم برصيد 8 نقاط.