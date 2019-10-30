حوار "الوفد" مع شوقي غريب: أرغب في تحقيق إنجاز تاريخى للكرة المصرية

هو أحد المدربين الذين استطاعوا حفر أسمائهم داخل سجلات الناجحين فى الكرة المصرية، سواء عندما قاد منتخب الشباب لحصد برونزية بطولة العالم، أو عندما كان شريك النجاح مع المعلم حسن شحاتة فى قيادة المنتخب الأول لتحقيق 3 بطولات متتالية لكأس الأمم الإفريقية والفوز على إيطاليا بكأس القارات واحتلال المركز التاسع فى تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا».

شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، يستعد الآن لقيادة دفة الفراعنة فى تحد جديد من خلال المشاركة فى بطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، حيث تقام البطولة فى مصر خلال الفترة من 8 الى 22 نوفمبر المقبل.

حرصت «الوفد»، على إجراء هذا الحوار مع شوقى غريب، لمعرفة آخر استعدادات المنتخب للبطولة وكيف يرى المنافسة على اللقب والوصول للأوليمبياد، وجاء الحوار كالتالى:

<� بداية.. كيف استعد المنتخب الأوليمبي لبطولة إفريقيا؟

- تسلمنا المهمة فى فبراير 2018، وحرصنا على إشراك 40 لاعبًا تقريبًا، وخوض مباريات ودية مع مدارس مختلفة من أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهو ما يعد أمرًا مهمًا للاعبين خاصة فى هذه المرحلة السنية الصغيرة لاكتساب المزيد من الخبرات وحتى يعتاد اللاعبون على مواجهة الفرق المختلفة، ولا يشعر الفريق بأى صعوبات إذا صعد للأوليمبياد وواجه منتخبات أوروبية أو آسيوية.

< هل تشعر بالرضا عن برنامج الإعداد؟

- بالطبع راض عن البرنامج بنسبة 100% وأشكر اتحاد الكرة ووزير الرياضة على ذلك، فقد نجحنا فى استغلال كل فترات الأجندة الدولية منذ بداية عملنا ونجحنا فى خوض العديد من الوديات وفزنا فى 12 مباراة منها.

< هل ترى أن خروج المنتخب الأول من بطولة إفريقيا يمثل ضغطًا على المنتخب الأوليمبى؟

- أتفق معك تمامًا، العبء أصبح أكبر علينا بعد خروج المنتخب الأول أمام جنوب إفريقيا، رغم أن المنتخب واجهه سوء توفيق؛ لأن جنوب إفريقيا سجلت من الفرصة الوحيدة التى سنحت لها فى حين أن المنتخب أهدر العديد من الفرص، وفى كرة القدم من يهدر كثيرا تهتز شباكه.

< لكن مشاركة معظم لاعبى المنتخب الأوليمبى فى الدوري الممتاز أمر إيجابى قبل البطولة؟

- لا أنكر ذلك، خاصة أنه أصبح لدينا 80% من لاعبينا يشاركون فى الدورى الممتاز،

وأشكر الأندية أيضًا التى كانت متعاونة معنا وتركت لنا اللاعبين فى كل المعسكرات، حيث لم نسمع عن أزمة فى انضمام هذا اللاعب أو ذاك، كما أود التوجه بالشكر إلى رمضان صبحى لأنه من أكثر اللاعبين الملتزمين فى المنتخب.

< بمنتهى الصراحة.. ألا تشعر بالقلق قبل انطلاق البطولة؟

- بالتأكيد أشعر بالقلق لأننى أرغب فى إسعاد الجماهير وتحقيق إنجاز تاريخى للكرة المصرية، خاصة أن آخر مرة صعدنا خلالها للأوليمبياد كانت 2012، كما أننى قلق بسبب قلة عدد اللاعبين فى قائمة البطولة، خاصة أن اللوائح تنص على أن استبعاد أى لاعب للإصابة يجب أن تكون إصابته جسيمة.

< تحدثت عن وجود عقوبات سرية ضد اللاعبين فى المنتخب الأوليمبى.. ما تفاصيلها؟

- لا يمكننى التحدث عن التفاصيل الآن، من غير المنطقى أن أوضح هذه الأمور حاليًا قبل البطولة وبعد التكتم عليها وقت حدوثها، لكن كل ما يمكننى قوله أن هذه العقوبات تتمثل فى استبعاد اللاعبين من معسكر ثم استدعائهم مرة أخرى، وحرصنا على عامل السرية فيها جعلنا نتجنب الكثير من الأزمات مع اللاعبين ووفرت حالة من الاحترام المتبادل بيننا كجهاز فنى وبينهم.

< وماذا عن المرحلة الأخيرة لإعداد المنتخب قبل بطولة إفريقيا؟

- المرحلة الأولى انتهت بالفعل من خلال تدريبات من أيام 25 و26 و27 فى الملعب الفرعى لاستاد القاهرة، وسوف نسافر الى العين السخنة للتدريب هناك، على أن نعود للقاهرة مرة أخرى يوم 3 نوفمبر، وسنتدرب فى ملعب بتروسبورت، بالإضافة لخوض تدريبين فقط باستاد القاهرة الدولى بعد موافقة المسئولين.

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< ولماذا اخترت السويس تحديدًا لخوض معسكر هناك؟

- فضلنا اختيار السويس لتوفير المزيد من التركيز للاعبين والابتعاد عن أى ضغوط من أجل مساعدتهم على تقديم أفضل ما لديهم والاستعداد بشكل قوى للبطولة، كلنا لدينا هدف واحد وهو الوصول للأوليمبياد وإسعاد الجماهير، خاصة بعد إخفاق

المنتخب الأول.

< هل تتوقع حضور الجماهير بكثافة فى مباريات البطولة؟

- أتمنى ذلك بالطبع، وأناشد الجماهير الحضور وملء المدرجات، وأؤكد أن هذا الأمر سينعكس إيجابيًا على اللاعبين وسيمنحهم دفعة معنوية غير عادية، ويجب على الإعلام مناشدة الجماهير الحضور أيضًا، لأنى بمنتهى الصراحة أرى الاهتمام بالبطولة ضعيفا للغاية.

< كيف ذلك؟

- يجب أن يكون الاهتمام أكبر والتركيز على أهمية البطولة وضرورة الحضور الجماهيرى أكثر من ذلك، البعض قد لا يكون لديه علم بوجود بطولة مؤهلة للأوليمبياد ستقام فى مصر خلال هذه الفترة، ولذا أتمنى من الإعلام أن يكون اهتمامه أكبر بالبطولة.

< ألا ترى أن حضور الجماهير قد يشكل ضغطاً على اللاعبين؟

- إطلاقًا، اللاعبون يتمنون حضور الجماهير لأنهم يرغبون فى تقديم شىء لهم ولبلادهم وإسعاد جماهيرهم، وجود الجماهير سيشكل حافزًا قويًا للفريق، وإذا شكل أى ضغوط سيكون على المنافسين وليس علينا.

< ما ردك على الانتقادات التى وجهت للمنتخب فى ودية جنوب إفريقيا؟

- الوديات هدفها تجربة طرق اللعب وتغيير توظيف اللاعبين، فى مباراة جنوب أفريقيا تحسن أداؤنا كثيرا فى الشوط الثانى ووصلنا لمرمى المنافس بأكثر من كرة خطيرة وكان يمكننا مضاعفة النتيجة، وفى النهاية كما قلت المباريات الودية هدفها التجربة.

< لكن البعض تحدث عن طريقة اللعب وتغيير مراكز بعض اللاعبين؟

- طرق اللعب مجرد مسميات، فى الملعب كل شىء يختلف، الفرق الأوروبية أو الدورى الإنجليزى تحديدًا فى السابق كان يعتمد على طريقة 4/2/4 على سبيل المثال، لكن الآن إذا شاهدت المباريات ستجد أن كل مدرب يلعب بأكثر من طريقة فى المباراة الواحدة.

< وماذا عن تغيير مراكز اللاعبين؟

- المنتخب الأوليمبى سيخوض 3 مباريات فى مرحلة المجموعات خلال 6 أيام تقريبًا أيام 8 و11 و14، وكنت حريصا فى المعسكرات الماضية على تدريب اللاعبين على اللعب فى أكثر من مركز، ليكون أى لاعب جاهزا للمشاركة فى أى مركز حسب احتياجاتنا وحسب ظروف كل مباراة، ولا تنسَ أن القائمة تضم 21 لاعبًا منهم 3 حراس مرمى أى 18 لاعبًا فقط وهو عدد قليل.

< هل تم الاستقرار على التشكيل وطريقة اللعب؟

- بالفعل تم الاستقرار على التشكيل بنسبة 80 أو 90%، أما طريقة اللعب، فإن اللاعبين يعلمون تمامًا أدوارهم والمطلوب من أى لاعب فيهم حال مشاركته.

< وماذا عن حراسة المرمى.. هل حددتم حارس المنتخب في البطولة؟

- حتى الآن مازلنا فى مناقشات، خاصة أن لدينا حراسا مميزين، مصطفى شوبير رقم 3 فى الأهلى وعمر رضوان سبق وشارك مع الجونة، كما أن عمر صلاح ومحمد صبحى شاركا مع الزمالك فى بطولات إفريقيا، عمر صلاح شارك فى نهائى الكونفيدرالية أمام نهضة بركان وصبحى فى مباراة جينيراسيون الأخيرة بدورى أبطال إفريقيا.