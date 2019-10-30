الجمباز الفني للشباب والآنسات يتربع على عرش البطولة العربية بتونس

تربع منتخب مصر الوطني للشباب والآنسات على قمة البطولة العربية للجمباز الفني التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 25 أكتوبر الجاري وحتى 3 نوفمبر المقبل ، بالحصول على 16 ميدالية متنوعة منها 7 ذهب و4 فضة و5 برونز.

حصل فريق الانسات للجمباز الفني على المركز الأول برصيد 9 ميداليات متنوعة منها 3 ذهب و 2 فضة و4 برونز ، حقق الميدالية الذهبية اللاعبات نغم أيمن في منافسات الفردي العام ، ومي حازم على المتوازي ، وندى عبد الرحمن على جهاز عارضة التوازن.

وفاز بالفضة اللاعبتين نغم أيمن على جهاز المتوازي ، ومي حازم على عارضة التوازي.

وحقق الميداليات البرونزية الأربع اللاعبات ندى عبد الرحمن في منافسات الفردي العام ، وفريدة دبور على حصان القفز ، ومريم طارق على جهاز الحركات الأرضية ، وعلى نفس الجهاز حققت فريدة دبور الميدالية البرونزية الرابعة والأخيرة .

في حين تمكن منتخب مصر الوطني للشباب للجمباز الفني من

احتلال المركز الأول بعد إنتهاء المنافسات برصيد 7 ميداليات متنوعة ، منها 4 ذهب و2 فضة وبرونزية واحدة .

وفاز بالميدالية الذهبية اللاعبين محمد ناجي في منافسات الفردي العام ، وذهبية أخرى على جهاز المتوازي ، وذهبية ثالثة لنفس اللاعب على جهاز حصان الحلق ، وفاز سيف محمد بذهبية جهاز حصان القفز .

وحقق الفضيتين كل من سيف محمد على جهاز الحركات الأرضية ، ومحمد ناجي على حصان الحلق.

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وفاز بالميدالية البرونزية الوحيدة اللاعب سيف محمد على جهاز الحلق .

وشهدت منافسات الشباب والآنسات منافسة شديدة من المنتخبات ال 12 التي شاركت فى البطولة ، وخاصة من دول سوريا وتونس والجزائر .

من جهة أخرى تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الجمباز الفني للكبار للرجال والسيدات وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل .

من جانبه قال الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة إتحاد الجمباز إن النتائج التي حققها الشباب والانسات في البطولة بالتربع على العرش العربي جيدة للغاية ، وبخاصة أن أعمارهم صغيرة تتراوح بين 14 إلى 15 عاما فقط ، مشيرا إلى أن هذه البطولة أول مرحلة من مراحل إعداد وتجهيز منتخبات الناشئين للمرحلة المقبلة، حيث تشارك هذه المنتخبات في بطولتين بدولة روسيا ، الأولى بطولة ميخائيل فورتي والثانية بطولة جولدن سيجال ، وبطولة أخرى في فرنسا أطلق عليها اسم كيم ليفيل .

يشارك في البطولة 12 دولة هى تونس الدولة المنظمة والأردن والسعودية والسودان وسوريا والعراق وقطر والكويت وليبيا والمغرب والبحرين بالإضافة إلى مصر .

تضم البعثة المصرية 20 لاعبًا ولاعبة واللاعبون هم : كريم أيمن وأحمد مجدي وزياد خاطر ويوسف وائل ومحمد عاشور وعبدالله عبدالحليم وسيف فايد ومحمد حسام وعبدالرحمن رضا ومحمد ناجي.

واللاعبات هن : ندي عبدالرحمن ونغم أيمن ومي حازم ومريم طارق وفريدة دبور وسما أيمن ونور المهداوي وهنا عمرو وزينة إبراهيم وفرح عمرو ، ويضم الجهاز الفني أشرف الشافعي وعزت سعد وسارة عثمان ومحمد صبري وإيناس أحمد وزياد يوسف ومحمد عبدالرؤوف محمد عثمان ، بالإضافة إلى كريم علي عبدالرحمن حكمًا.