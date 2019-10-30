فريدة العسقلاني: الموسم الحالي الأصعب لـسيدات طائرة الأهلي

أكدت فريدة العسقلاني، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، أن الفريق يسير بخطى ثابتة في بطولة الدوري حتى الآن خاصة بعد تحقيق الفوز في جميع مبارياته.
وأضافت:«هذا الموسم هو الأصعب للأهلي علىالإطلاق، نظرًا لقيام الفرق الأخرى بتدعيم صفوفها بالمحترفين، لذلك ستكون المنافسة على اللقب قوية جدًّا ».
وتابعت: «من أقوى الفرق التى تنافس الأهلي على اللقب هذاالموسم الزمالك، و سبورتنج والصيد، ولن نخوض أي مباراة سهلة على الإطلاق سواء في الدوري أو الكأس». وفيما يتعلق بطموحها مع فريق سيدات طائرة الأهلي هذا الموسم، قالت فريدة العسقلاني:« أطمح لتحقيق المركز الأول، وحصد جميع البطولات التى نشارك فيها سواء المحلية أو الأفريقية».
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