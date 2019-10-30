يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ مع ضيفه حدائق حلوان، في المباراة التي تقام بينهما غداً الخميس الساعة الثانية عشرة ظهراً، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة من بطولة منطقة القاهرة.
ويسعى أهلي ٢٠٠٢ للاستمرار في الانتصارات بعد فوزهفي المباراتين السابقتين، وتحقيق الفوز في مباراة الغد لفرض هيمنته على البطولة والانفراد بصدارة جدول الترتيب مع الأسابيع الأولى. ويمتلك الأهلي في رصيده ٦ نقاط بعد فوزه في مباراتين، على فريق نشء العمال بنتيجة ٢٣ - صفر، وعلى الكيماويات ٩ - صفر، مسجلاً ٣٢ هدفاً ولم تتلق شباكه أي هدف. ويضم الجهاز الفني لفريق الناشئين مواليد ٢٠٠٢ ياسر محمدين مديراً فنياً، ومحمد سمارة مدرباً عاماً، وفتوح محمد مدرباً لحراس المرمى، وعماد أنور مدير اداريا ، ومحمد مصطفى طبيبا، وطه محمد عبد الرحيم مخططا للأحمال، وعبد الحميد حسين مدلكا.
كانت هذه تفاصيل خبر ناشئو الأهلي 2002 في ضيافة حدائق حلون ببطولة منطقة القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.