ناشئو الأهلي 2002 في ضيافة حدائق حلون ببطولة منطقة القاهرة

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٢ مع ضيفه حدائق حلوان، في المباراة التي تقام بينهما غداً الخميس الساعة الثانية عشرة ظهراً، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثالثة من بطولة منطقة القاهرة.

ويسعى أهلي ٢٠٠٢ للاستمرار في الانتصارات بعد فوزه

في المباراتين السابقتين، وتحقيق الفوز في مباراة الغد لفرض هيمنته على البطولة والانفراد بصدارة جدول الترتيب مع الأسابيع الأولى. ويمتلك الأهلي في رصيده ٦ نقاط بعد فوزه في مباراتين، على فريق نشء العمال بنتيجة ٢٣ - صفر، وعلى الكيماويات ٩ - صفر، مسجلاً ٣٢ هدفاً ولم تتلق شباكه أي هدف. ويضم الجهاز الفني لفريق الناشئين مواليد ٢٠٠٢ ياسر محمدين مديراً فنياً، ومحمد سمارة مدرباً عاماً، وفتوح محمد مدرباً لحراس المرمى، وعماد أنور مدير اداريا ، ومحمد مصطفى طبيبا، وطه محمد عبد الرحيم مخططا للأحمال، وعبد الحميد حسين مدلكا.