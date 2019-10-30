ناشئو الأهلي "مواليد 2004" يلتقون سموحة في بطولة الجمهورية غدًا

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٤ مع ضيفه سموحة، في المباراة التي تقام بينهما غداً الخميس الساعة الثالثة عصراً على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية.

ويدخل الأهلي مباراته أمام سموحة منتشياً بالفوز الكبير الذي حققه خارج الديار في الجولة الماضية على حساب فريق إنبي بنتيجة ٦ - ١، ويسعى

ياسر ريان المدير الفني للفريق لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين وتحقيق فوز جديد على حساب سموحة.

ويمتلك الأهلي في رصيده ١٤ نقطة، جمعها من الفوز في ٤ مباريات والتعادل في مباراتين، والهزيمة في مباراة واحدة، حيث فاز على بيراميدز وطنطا بنتيجة ٤ - ١ في

المباراتين، وعلى وادي دجلة ٤ - ٢، وتعادل سلبياً مع المقاصة، وخسر أمام الزمالك صفر - ٢، وتعادل مع الجونة ١ - ١، وفاز على إنبي ٦ - ١، مسجلاً ١٩ هدفاً مقابل ٨ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٤ بالأهلي ياسر ريان مديراً فنياً، وعبد الله فاروق مدرباً عاماً، وأنور وجدي مدرباً لحراس المرمى، وعمار فتحي إداريا ، وحسن فاضل طبيبا ، ومحمد نحلة معدا بدنيا، وأحمد شوقي أخصائي التدليك.