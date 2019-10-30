محاضرة فنية للاعبي يد الأهلي استعدادًا لمواجهة 6 أكتوبر

يعقد السويدي أولا ليندجرين المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم استعدادا لمواجهة 6 أكتوبر في الدوري. أكتوبر في الدوري. ويسعى ليندجرين إلى مراجعة عدد من الجوانب الخططية والفنية قبل المران لتفادي أي أخطاء خلال مباراة 6 أكتوبر والتي تمثل أهمية كبيرة بعد العودة لاستئناف مباريات الدوري. خلال مباراة 6 أكتوبر والتي تمثل أهمية كبيرة بعد العودة لاستئناف مباريات الدوري. يخوض الفريق مرانه اليوم بعد انتظام مجموعة اللاعبين الدوليين إلى جانب تعافي المصابين وانضمامهم إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.

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