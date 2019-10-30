يد الأهلي تستعد لمواجهة 6 أكتوبر غدًا

ينهي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء استعداداته لخوض مباراته أمام فريق 6 أكتوبر والمقرر لها غدا الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري. منافسات بطولة الدوري. ويخوض الفريق مرانه على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لخوض اللقاء بهدف تحقيق الفوز. لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لخوض اللقاء بهدف تحقيق الفوز. وكانت صفوف الفريق قد اكتملت بعودة اللاعبين الدوليين من معسكر المنتخب الوطني استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري التي كانت متوقفة خلال الفترة الماضية.

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