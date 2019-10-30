نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس فى الدوري الإسباني 2019-2020

ينتظر عشاق النادي الملكي المباراة التي ستجمع بين الريال وليجانيس فى إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني (لا ليجا) 2019-2020, والمقرر إقامتها على ملعب الريال ” ملعب سانتياجو بيرنابيو” بالعاصمة مدريد اليوم الأربعاء 30 أكتوبر, فى تمام الساعة 22:15 بتوقيت القاهرة, 20:15 بتوقيت جرينتش.

ويدخل الريال اللقاء فى المركز السادس برصيد 18 نقطة وبفارق نقطتين عن متصدر الليجا نادي غرناطة مع أفضلية للريال لوجود لقاء مؤجل أمام برشلونة بسبب الأوضاع الأمنية غير المُستقرة في إقليم كتالونيا ومدينة برشلونة والمقرر إقامته 18 ديسمبر 2019, ويأتي نادي ليجانيس فى المرتبة الأخيرة من ترتيب جدول الليجا برصيد 5 نقاط.

ويسعي مدرب الريال الفرنسي “زين الدين زيدان” الى تحقيق الفوز وإقتناص الثلاث نقاط فى مهمة تكاد تكون سهلة على ملعب سانتياجو بيرنابيو امام متذيل ترتيب الليجا نادي ليجانيس ساعياً لصدارة ترتيب جدول الليجا, ويعول زيزو على مهاجمه كريم بنزيمه والنجم البلجيكي إيدن هازارد فى ظل الغيابات التي يمر بها الفريق وهم (جاريث بيل, ولوكا مودريتش, ولوكاس,) بالإضافة الي- أسينسيو وناتشو- وأودريوزولا بالبطاقة الحمراء, وكان الريال قد خسر آخر لقاء فى الليجا أمام نادي ريال مايوركا بهدف نظيف خارج ملعبه.

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وإليكم آخر 10 مواجهات بين ريال مدريد وليجانيس: