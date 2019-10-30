نتيجة مباراة ليفربول وارسنال فى كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2019-2020

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية المباراة القوية التي ستجمع نادي ليفربول ونادي الأرسنال فى قمة الدور الرابع من كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2019-2020, والمقرر إقامتها على ملعب ليفربول “ملعب آنفيلد روود” اليوم الاربعاء 30 أكتوبر, فى تمام الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة, 19:30 بتوقيت جرينتش.

وقد واجه ليفربول نظيره ارسنال هذا الموسم بالدوري الإنجليزي فى الاسبوع الثالث وفاز الريدز بنتيجة 3-1, ويأتي فى صدارة البريميرليج الريدز برصيد 28 نقطة .

ويسعي المدير الفني للريدز الألماني ” يورجن كلوب” الي تحقيق الفوز على ملعب آنفيلد أمام ضيفه ارسنال وسوف يعمل على مشاركة بعض اللاعبين الأساسيين بجانب الإستعانة بدكة البدلاء حيث ان مواجهة نادي ارسنال لها طابع خاص ومن المتوقع ان يقوم كلوب بإراحة محمد صلاح الذي شعر ببعض اللآلام فى الكاحل فى المباراة الأخيرة أمام توتنهام بالجولة العاشرة فى البريميرليج والتي إنتهت بفوز الريدز بنتيجة 2-1 وقد سجل صلاح هدف الفوز من ركلة جزاء.

وفى نفس السياق سيسعي المدير الفني للجنرز “أوناي إيمري” الي الفوز على الريدز للنجاة من الإقالة وذلك بعد النتائج السلبية الأخيرة والأداء الضعيف فى ظل غياب الجانب الجمالي الذي كان يمتاز به الفريق مع مدربه السابق آرسين فينجر.

وفى آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس تعادل ارسنال على ملعبه” ملعب الأمارات” بنتيجة 2-2, وأمام شيفيلد يونايتد خسر بنتيجة هدف نظيف , وتراجع الي المركز الخامس برصيد16 نقطة وسط حالة غضب من جانب الجماهير من المدير الفني “أوناي إيمري” ومن المتوقع ان يقوم بالإستعانة بالأساسيين فى المباراة لأهمية تحقيق الفوز.

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وقد فاز ليفربول فى المباراة الأخيرة فى كأس الرابطة على نادي ميلتون كينز دونز بنتيجة 2-1, وفاز الجانرز على نوتنجهام فورست فى المباراة الأخيرة فى كأس الرابطة بخماسية.

وإليكم آخر 10 مواجهات بين نادي ليفربول ونادي الارسنال :