فوز صعب للإنتر على بريشيا يعيده لصدارة الكالتشيو

سجل روميلو لوكاكو هدفا رائعا ليفوز إنتر ميلان 2-1 على بريشيا رغم الحاجة إلى الدفاع بقوة أمام ضغط الفريق الوافد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء.



وأعاد الفوز إنتر إلى صدارة الدوري، ولمدة 24 ساعة على الأقل، بعد التقدم بفارق نقطتين على يوفنتوس حامل اللقب الذي يستضيف جنوة يوم الأربعاء، وحافظ إنتر على العلامة الكاملة خارج الأرض وحقق فوزه الخامس في خمس مباريات.



وتقدم إنتر بهدف من لاوتارو مارتينيز إذ سدد كرة غيرت اتجاهها في المدافع أندريا كيستانا وسقطت داخل المرمى قبل أن يضيف لوكاكو هدفا بعد مرور ساعة من اللعب بقليل.



وحصل بريشيا، الذي سيطر على الشوط الثاني، على هدف عكسي عن طريق ميلان شكرينيار مدافع إنتر بطريق الخطأ في الدقيقة 76 لكن الفريق صمد في الدقائق الأخيرة ليحقق الانتصار الثمين.



وقال أنطونيو كونتي مدرب إنتر الذي اشتكى من جدول المباريات المزدحم ”حصلنا على النقاط الثلاث ولست مهتما بأي شيء آخر. في بعض الأحيان يجب تحقيق الفوز رغم الشعور بالمعاناة“.



وأضاف ”تتواصل سلسلة المباريات المتتالية. سنلعب سبع مرات في 20 يوما ولم يسبق لي أن شاهدت مثل هذا الموقف مع أي فريق آخر. هذا أمر يتسم بالغرابة الشديدة“.



وتقدم إنتر مبكرا بعد مرور 23 دقيقة إذ أطلق مارتينيز تسديدة من 25 مترا وغيرت اتجاهها في كيستانا وسقطت من فوق الحارس غير المحظوظ إنريكو ألفونسو في مباراته الأولى مع بريشيا.



وكان روبرتو جاليارديني لاعب وسط إنتر محظوظا في عدم التعرض للطرد بعد اشتباك بين اللاعبين في نهاية الشوط الأول حيث تلقى بطاقة صفراء فقط رغم الاعتداء بيده على رأس المنافس.



وظهر بريشيا، صاحب المركز 18، بشكل أفضل كثيرا في الشوط الثاني وسدد المهاجم ماريو بالوتيلي، خلال مواجهة ناديه السابق، كرة قوية أنقذها الحارس سمير هندانوفيتش كما تألق الحارس السلوفيني في إبعاد محاولة من ألفريدو دوناروما من مدى قريب.



لكن من هجمة نادرة لإنتر سجل الهدف الثاني عن طريق لوكاكو حيث تلقى الكرة بجوار الخط وتوغل إلى الداخل وأطلق تسديدة من 25 مترا ليحرز المهاجم البلجيكي هدفه السابع في الدوري هذا الموسم.



وأنقذ هندانوفيتش ضربة رأس من بالوتيلي قبل أن يسجل بريشيا أخيرا حيث أبعد حارس إنتر تسديدة ديميتري بيسولي قبل أن يضع شكرينيار الكرة بطريق الخطأ في مرماه.



وأصبح رصيد إنتر 25 نقطة من عشر مباريات وبفارق نقطتين عن يوفنتوس الذي خاض تسع مباريات.





المصدر: رويترز

