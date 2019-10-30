رياضة | مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة .. يوفنتوس ضد جنوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة .. يوفنتوس ضد جنوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 30-10-2019، ويأتي أبرزها مباراة يوفنتوس ضد جنوى، ونابولي ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي، لذلك نقدم لكم جدول مباريات اليوم في الكالتشيو والقنوات الناقلة لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي "الجولة العاشرة"

نابولي ضد أتالانتا، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4، بتعليق محمد بركات.

يوفنتوس ضد جنوى، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4، بتعليق حفيظ دراجي.

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لاتسيو ضد تورينو، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.

كالياري ضد بولونيا، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.

أودينيزي ضد روما، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 9، بتعليق سوار الذهب.

سامبدوريا ضد ليتشي، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

ساسولو ضد فيورنتينا، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 10.