رياضة | مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة .. ريال مدريد ضد ليجانيس

مواعيد مباريات الدوري الإسباني حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 30 - 10 - 2019، ويأتي أبرزها مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس في الدوري الإسباني، لذلك نقدم لكم جدول مباريات اليوم في الليجا والقنوات الناقلة لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها في السطور التالية، والتي يأتي على رأسها مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني "الجولة الـ11"

فالنسيا ضد إشبيلية، عندما تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة مساءًا بتوقيت جيرنتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3، بتعليق خالد الحدي.

ريال سوسيداد ضد ليفانتي، عندما تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة مساءًا بتوقيت جيرنتش.

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أتلتيك بيلباو ضد إسبانيول، عندما تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والثامنة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت جيرنتش.

ريال بيتيس ضد سيلتا فيجو، عندما تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جيرنتش.

ريال مدريد ضد ديبورتيفو ليجانيس، عندما تنطلق المباراة في تمام العاشرة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة والربع مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3، بتعليق خليل البلوشي.