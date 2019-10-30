رياضة | برشلونة يرفض الصفقات ويطرد 3 نجوم

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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء عن أن نادي برشلونة لا ينوي التعاقد مع أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن النادي الكتالوني اتخذ القرار النهائي لسوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل بعدم جلب أي لاعب والموافقة على رحيل 3 لاعبين أخرين.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة الرياضية في نادي برشلونة قررت عدم التوقيع مع لاعبين جدد في سوق الشتاء، ووضعت بعض الأسماء لديها للبيع.

وتابعت الصحيفة بأن هناك 3 لاعبين مرشحين للرحيل عن النادي الكتالوني في يناير وهو إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال وألينا.

ويحتل برشلونة حاليًا صدارة الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقيه غرناطة وأتلتيكو مدريد.