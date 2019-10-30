رياضة | 50 هدفا لـ"ميسي" من الركلات الحرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 50 هدفا لـ"ميسي" من الركلات الحرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في الوصول إلى الهدف رقم 50 له من الضربات الحرة، بعد هدفه الرائع الذي سجله مع برشلونة في مرمى بلد الوليد، بالجولة 11 من الدوري الإسباني، في اللقاء الذي انتهى لصالح البرسا 5-1.

أصبح "البرغوث"، الذي لم يكن يمتلك موهبة التسجيل من الضربات الحرة في بداية مشواره الكروي، لكن تطوره كلاعب قاده لهذا الرقم، أفضل من يسدد ركلات حرة مباشرة في أقوى 5 دوريات في العالم خلال المواسم 5 الأخيرة.

فبعد أول أهدافه من ركلة حرة في موسم 2008-2009 أمام أتلتيكو مدريد، أظهر ميسي تطوراً غير اعتيادي ليصل عدد أهدافه مع برشلونة إلى 44 ومع منتخب بلاده إلى 6.

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وبهدفه الذي سجله بالأمس من ركلة حرة على بعد 27 متراً، رفع ميسي رصيده من الأهداف بهذه الطريقة إلى 20 هدفاً في آخر خمسة مواسم، ليتفوق بأكثر من الضعف عن آخر مهاجم آخر في الدوريات الخمس الكبرى (ميراليم بيانيتش 9، وباولو ديبالا 8، ودانييل باريخو 8).

كما أنه ووفقاً للصحفي الإسباني المتخصص في الإحصائيات، أليكسيس مارتين، فإن ميسي تفوق بهذا العدد من الأهداف من ركلات حرة على باقي منافسيه من الأندية وليس اللاعبين، حيث سجل يوفنتوس خلال آخر 5 مواسم 15 هدفاً من ركلات حرة، وتبعه روما وباريس سان جيرمان وليون (13 هدفاً).

كما سجل ميسي البالغ من العمر 32 عاماً هدفاً ثانيا في المباراة، ليواصل الهداف التاريخي لبرشلونة هز الشباك للمباراة الرابعة توالياً، بعد أن كانت الإصابات حرمته من استهلال الموسم بشكل جيد، ليبتعد عن الملاعب لعدة أسابيع.