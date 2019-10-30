رياضة | اليوم.. ختام مباريات دور الثمانية لبطولة مصر الدولية للاسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. ختام مباريات دور الثمانية لبطولة مصر الدولية للاسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم اليوم الأربعاء، مباريات الدور ربع النهائي من بطولة CIB العالم للاسكواش سيدات، فعشاق الملعب الزجاجي على موعد من القوة والندية والإثارة والمتعة، بسبب قوة مباراتي اليوم، تحت سفح الأهرامات الثلاثة.



في السابعة والربع تلتقي البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية على العالم مع المصنفة السادسة عالميا النيوزلندية جويل كينج، في قوي ومثير، بعد أن قدمت كلتا اللاعبين مستوى كبير في الأدوار الماضية.



نور الشربيني وصلت إلى هذا الدور بعد التفوق على الهندية جوشنا شنيبا بثلاثة أشواط دون رد في مباراة كانت سهلة على البطلة المصرية ، أما لاعبة نيوزلندا ففازت على لاعبة هونج كونج آني آو، وتسعى الشربيني للفوز بالبطولة من أجل الحفاظ على تصنيفها العالمي.



وفي التاسعة والربع تلعب المصرية هانيا الحمامي المصنفة الرابعة عشر عالميا، مباراة صعبة وقوية أمام الفرنسية كاميل سيرم المصنفة رقم ٣ عالميا، حيث تسعى لاعبة مصر للفوز من أجل مواصلة التقدم والحفاظ على الاداء الذي قدمته على مدار الأيام الماضية، أما اللاعبة الفرنسية فتقدم أداءا قويا وكان آخرها أمام المصرية يثرب عادل في دور الستة عشر، وانتصرت عليها بثلاثة أشواط دون رد.

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ويختتم أيضا دور الثمانية من بطولة CIB العالم للرجال، والتي تشهد مفاجآت كبيرة حتى الآن في ظل قوة كل المتنافسين والتي كان منها خروج المصري محمد أبو الغار مبكرا، وكذلك الوداع المبكر للنجم طارق مؤمن.



ففي السادسة والنصف تقام مباراة مصرية خالصة بين المصنف الثالث عالميا كريم عبد الجواد مع مروان الشوربجي، وينتظر الجميع لقاءا قويا حافلا بالندية والإثارة في ظل المستوى الفني والبدني الكبير الذي يمتلكه كلا اللاعبين.



كريم عبد الجواد نجح في إقصاء ليو آو لاعب هونج كونج بثلاثة أشواط مقابل شوط في دور الستة عشر، بينما اجتاز مروان الشوربجي عقبة مصطفى عسل بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة قوية استمرت خمسة أشواط.



وفي الثامنة والنصف يلعب الفرنسي بابتيست ماسوتي مع الويلزي جويل ماكين، في لقاء مثير بعد المستوى الطيب الذي ظهر به اللاعبان في الأدوار السابقة من البطولة.

