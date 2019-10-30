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رياضة | محمد صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة جلوب سوكر

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دخل محمد صلاح نجم الإنجليزي وزملاؤه فيرجيل فان دايك وساديو ماني وأليسون بيكر مع البرتغالي والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي برناردو سيلفا للفوز بجائزة "جلوب سوكر" عن أفضل لاعب في العالم، بنسختها الـ11.

 

ويقام حفل توزيع الجوائز في منتجع مدينة جميرا بدبي، يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر بالتعاون مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي 14، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي ويتم الاختيار من خلال لجنة تحكيم جلوب سوكر التي تضم فابيو كابيلو وأنطونيو كونتي وإريك أبيدال.

 

 

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عن تكريم ثلاث فئات، لأول مرة في كرة القدم النسائية على مستوى العالم، وهي: أفضل لاعبة وأفضل نادٍ وأفضل حكم لعام 2019.

 

 

المرشحون لجائزة كلوب سوكر

 

أفضل لاعب في العام

 

أليسون بيكر

           

برناردو سيلفا

 

ساديو ماني

 

فيرجيل فان دايك

        

كريستيانو رونالدو

 

ليونيل ميسي

 

محمد صلاح

 

أفضل لاعبة في العام

 

آدا هيجربيرج

          

أليكس مورجان

 

امادين هنري

 

لوسي برونز

 

مارتا فييرا دا سيلفا

 

ميجان رابينوي 

        

ساري فان فينيندال

 

أفضل نادٍ في العام

 

أياكس أمستردام

 

أولمبيك ليون للسيدات

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ليفربول

 

أفضل وكيل لاعبين في العام

 

خورخي مينديز

 

فيدريكو باستوريلو

 

مينو رايولا

 

أفضل مدرب في العام

 

إريك تين هاج

 

جمال بلماضي

 

فرناندو سانتوس

 

ماسيميليانو أليجري

 

يورجن كلوب

    

أفضل مدير رياضي

 

أندريا بيرتا

 

إريك أبيدال

 

إيجلي تاري

 

مارك أوفرمارس    

       

مايكل إدواردز    

 

أفضل لاعب شاب

 

أنسو فاتي

 

إيرلينج هالاند    

               

جادون سانشو

 

جواو فيليكس           

 

كاي هافيرتز

 

 

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