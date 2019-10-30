رياضة | محمد صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة جلوب سوكر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة جلوب سوكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وزملاؤه فيرجيل فان دايك وساديو ماني وأليسون بيكر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي برناردو سيلفا للفوز بجائزة "جلوب سوكر" عن أفضل لاعب في العالم، بنسختها الـ11.

ويقام حفل توزيع الجوائز في منتجع مدينة جميرا بدبي، يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر بالتعاون مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي 14، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي ويتم الاختيار من خلال لجنة تحكيم جلوب سوكر التي تضم فابيو كابيلو وأنطونيو كونتي وإريك أبيدال.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عن تكريم ثلاث فئات، لأول مرة في كرة القدم النسائية على مستوى العالم، وهي: أفضل لاعبة وأفضل نادٍ وأفضل حكم لعام 2019.

المرشحون لجائزة كلوب سوكر

أفضل لاعب في العام

أليسون بيكر

برناردو سيلفا

ساديو ماني

فيرجيل فان دايك

كريستيانو رونالدو

ليونيل ميسي

محمد صلاح

أفضل لاعبة في العام

آدا هيجربيرج

أليكس مورجان

امادين هنري

لوسي برونز

مارتا فييرا دا سيلفا

ميجان رابينوي

ساري فان فينيندال

أفضل نادٍ في العام

أياكس أمستردام

أولمبيك ليون للسيدات

Advertisements

ليفربول

أفضل وكيل لاعبين في العام

خورخي مينديز

فيدريكو باستوريلو

مينو رايولا

أفضل مدرب في العام

إريك تين هاج

جمال بلماضي

فرناندو سانتوس

ماسيميليانو أليجري

يورجن كلوب

أفضل مدير رياضي

أندريا بيرتا

إريك أبيدال

إيجلي تاري

مارك أوفرمارس

مايكل إدواردز

أفضل لاعب شاب

أنسو فاتي

إيرلينج هالاند

جادون سانشو

جواو فيليكس

كاي هافيرتز