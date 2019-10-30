رياضة | "ميسي" الأعلي تقييما في مواجهة برشلونة وبلد الوليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميسي" الأعلي تقييما في مواجهة برشلونة وبلد الوليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق برشلونة فوزًا كاسحًا مساء أمس الثلاثاء على حساب ضيفه بلد الوليد بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت مباراة الأمس تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي حيث سجل هدفين وصنع هدفًا أخر في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو.

وحصل النجم الأرجنتيني على أعلى تقييم في الصحافة الإسبانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

وجاء ميسي في المركز الأول في الفريق الكتالوني بالحصول على الدرجة كاملة (10)، فيما جاء زميله جيرارد بيكيه في المركز الثاني بـ(8) درجات، ثم الرباعي لينغليت وأرتومور فيدال وسيرجيو بوسكيتس وفرانكي دي يونج بـ(7) درجات.