رياضة | التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد ليجانيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد ليجانيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض ريال مدريد مواجهة هامة مساء اليوم الأربعاء، أمام ضيفه ليجانيس في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا". واستقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل على التشكيل الذي سيخوض له مباراة اليوم. تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد ليجاني Advertisements

حراسة المرمى : كورتوا حراسة المرمى : كورتوا خط الدفاع : كارفخال - دفائيل فاران - سيرجيو راموس - مارسيلو خط الوسط : كاسيميرو - كروس - مودريتش خط الهجوم : إيدين هازار - كريم بنزيما - رودريجو

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