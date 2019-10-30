رياضة | لامبارد لمانشستر يونايتد: لن أتنازل عن أفكاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبارد لمانشستر يونايتد: لن أتنازل عن أفكاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الإنجليزي أنه لن يتنازل عن أفكاره الخططية لأن المهم بالنسبة له إظهار الثقة في اللاعبين الشبان، عقب الهزيمة 0-4 أمام مانشستر يونايتد في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.

تولى لامبارد المسؤولية في يوليو بينما كان يعاني النادي اللندني من عقوبة من الاتحاد الدولي "فيفا"، بحرمانه من التعاقد مع لاعبين قبل انطلاق الموسم الماضي.

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وأشرك لامبارد أمام يونايتد في 11 أغسطس (آب)، المهاجم تامي أبراهام (22 عاماً)، ولاعب الوسط ميسون ماونت (20 عاماً)، وتعرض لانتقادات، بسبب أسلوبه الخططي وبعض اختيارات التشكيلة، من بعض الأسماء البارزة في اللعبة مثل جوزيه مورينيو.

وقال لامبارد للصحافيين، قبل أن يعود للعب في أولد ترافورد في كأس رابطة الأندية المحترفة: "أنا أمزح قليلاً لكن هنا الكثير من الضجيج سواء فزت أو خسرت أو تعادلت، بغض النظر عن اختياري لأي 11 لاعباً".

وأضاف "خططت هذا الموسم لمتابعة ما يمكن أن تفعله هذه المجموعة من اللاعبين الشبان، بالنسبة لي فإن التنازل عن ذلك بعد مباراة واحدة في ضيافة مانشستر يونايتد، كان سيجعلني متقلباً بشدة في تغيير قناعاتي".