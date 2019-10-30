رياضة | عاجل.. بيراميدز يتسلل لخطف "مدفعجي" الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيراميدز يتسلل لخطف "مدفعجي" الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض نادي بيراميدز شراء أحمد فتحي ظهير أيمن فريق الأهلي لمدة 6 شهور وهي المتبقية في عقده مع القلعة الحمراء.

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ويسعى بيراميدز لشراء أحمد فتحي مدفعجي القلعة الحمراء فيما يخطط الأهلي لتجديد عقده لمدة موسمين مقبلين في ظل تمسك رينيه فايلر المدير الفني للفريق به.

وتنتهي عقود رباعي الأهلي أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي ووليد سليمان مع فريقهم بنهاية الموسم الجاري ويحق لهم التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل.