شكرا لقرائتكم خبر عن «ماندزوكيتش» يقترب من التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يقترب النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، من التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي للانتقال إليه في يناير.
وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن المدير الفني للشياطين الحمر، أولي جونار سولسكاير، يرغب بشدة في ضم المهاجم الكرواتي إذ يبحث عن تعزيز خط هجومه بشكل عاجل.
وحصل «ماندزوكيتش» على الضوء الأخضر من السيدة العجوز للرحيل في يناير عقب خروجه من حسابات المدير الفني ماوريسيو ساري.
وحسب موقع «توتو ميركاتو ويب» الإيطالي، فإن يوفنتوس مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة للاعب، ويأمل الحصول على مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني من خلال بيعه.
وأكد الموقع أن مهاجم بايرن ميونخ وأتليتكو مدريد السابق أصبح أقرب من أي وقت مضى من الرحيل إلى أولد ترافورد.
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