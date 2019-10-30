شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن توقف برنامج «الزمالك اليوم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انتهاء بث برنامج «الزمالك اليوم» على قناة «الحدث اليوم» لحين إطلاق القناة الجديدة للنادي.

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وكشف رئيس الزمالك، في مداخلة مع برنامج «الزمالك اليوم»، مساء أمس الثلاثاء، عن موعد افتتاح قناة النادي الجديدة، مؤكدًا أنه سيكون يوم السبت 16 نوفمبر القادم، موضحًا: «ده حلم الزملكاوية من زمان وكل الإخوة اللي اشتغلوا معانا سواء في المحور أو في الحدث اليوم كلهم معانا بلا استثناء».

وأضاف «منصور» أن اسمين فقط سيتم إضافتهما لفريق المحللين، هما نجما الفارس الأبيض السابقان عبدالحليم علي وجمال عبدالحميد.

وانتهى البرنامج بظهور جميع طاقم العمل فيه مع المذيع أحمد جمال، كما قام رئيس الزمالك بمداخلة جديدة شكر فيها الجميع.