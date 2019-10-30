شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل ليفربول ضد أرسنال المتوقع اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 يلتقي مساء اليوم الأربعاء فريق ليفربول أمام نظيره نادي آرسنال ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كأس كاراباو، في المباراة التي ستقام على ملعب الأنفيلد.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال: حراسة المرمى: كيليهر. خط الدفاع: هوفر، لوفرين، جوميز، ميلنر. خط الوسط: تشامبرلين، جونز، كيتا، لالانا. Advertisements خط الهجوم: أوريجي، بروستر. تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول: حراسة المرمى: مارتينيز. خط الدفاع: بيليرين، هولدينج، موستافي، كولاسينك. خط الوسط: توريرا، ويلوك، نيلس، أوزيل. خط الهجوم: ساكا، مارتينيلي.

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