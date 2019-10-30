شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل ريال مدريد أمام ليجانيس المتوقع في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 يلتقي فريق ريال مدريد، أمام نادي ليجانيس، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب "سانتياجو برنابيو".

تشكيل ريال مدريد المتوقع: حراسة المرمى: كورتوا. Advertisements خط الدفاع: داني كارفاخال، فاران، راموس، مارسيلو. خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، كروس. خط الهجوم: فينسيوس جونيور، بنزيما، هازارد. ويحتل ريال مدريد المركز السادس برصيد 18 نقطة، في ظل وجود مباراة مؤجلة مع برشلونة، بينما يحتل ليجانيس المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

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