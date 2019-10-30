شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة ليفربول وآرسنال والقناة الناقلة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019 يستضيف فريق ليفربول نظيره فريق آرسنال، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الستة عشر لطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كأس كاراباو، والتي ستقام على أرضية ملعب أنفيلد.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال والقناة الناقلة تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.

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