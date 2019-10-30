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موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس والقناة الناقلة في الدوري الإسباني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره نادي ليجانيس، وذلك ضمن  منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، والتي ستقام على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

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موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت ، العاشرة عشر والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beINSPORTS HD3، بتعليق الملعلق خليل البلوشي.

ويحتل ريال مدريد يملك المركز السادس من جدول الترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، مع وجود مباراة مؤجلة مع ، بينما ليجانيس يتذيل الجدول بخمس نقاط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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