موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس والقناة الناقلة في الدوري الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره نادي ليجانيس، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، والتي ستقام على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة عشر والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beINSPORTS HD3، بتعليق الملعلق خليل البلوشي.

ويحتل ريال مدريد يملك المركز السادس من جدول الترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، مع وجود مباراة مؤجلة مع برشلونة، بينما ليجانيس يتذيل الجدول بخمس نقاط.