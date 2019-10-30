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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس والقناة الناقلة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 أكتوبر 2019
يستضيف فريق ريال مدريد نظيره نادي ليجانيس، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، والتي ستقام على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.
موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس والقناة الناقلة
تنطلق المباراة في الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة عشر والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beINSPORTS HD3، بتعليق الملعلق خليل البلوشي.
ويحتل ريال مدريد يملك المركز السادس من جدول الترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، مع وجود مباراة مؤجلة مع برشلونة، بينما ليجانيس يتذيل الجدول بخمس نقاط.
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