شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيلة هجومية لمانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 يلتقي في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة فريق نادي مانشستر سيتي وضيفه ساوثهامبتون في دور الـ 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو".

وجاء تشكيل المدرب "بيب جوارديولا" كالتالي. حراسة المرمى: إيديرسون خط الدفاع: ووكر - أوتاميندي - جارسيا - أنجيلينيو خط الوسط: فودين - بيرناردو سيلفا - جوندوجان خط الهجوم: ستيرلنج - أجويرو - محرز

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