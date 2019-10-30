خبر سعيد للنصر قبل مباراة أبها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 أكتوبر 2019

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن المهاجم النيجيري الدولي "أحمد موسى" نجم هجوم نادي النصر السعودي سينتظم في تدريبات النادي الجماعية عقب عودته من الإصابة.



وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن اللاعب سوف ينتظم في التدريبات بعد أن حصل على توصية الجهاز الطبي للفريق النصراوي.

Advertisements

كما نشر العالمى فيديو يوضح فيه مشاركة اللاعب في التدريبات، وذلك على الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الإجتماعى "سناب شات".

وغاب أحمد موسى عن النصر منذ 30 أغسطس الماضي حينما تلقى إصابة على مستوى الركبة أمام الفتح في ثاني جولات الدوري السعودى.

ويستعد النصر لمواجهة أبها في الجولة التاسعة من الدوري السعودي يوم السبت المقبل.