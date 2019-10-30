الارشيف / اخبار الرياضه

خبر سعيد للنصر قبل مباراة أبها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبر سعيد للنصر قبل مباراة أبها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 أكتوبر 2019

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن المهاجم النيجيري الدولي "أحمد موسى" نجم هجوم نادي النصر السعودي سينتظم في تدريبات النادي الجماعية عقب عودته من الإصابة.

وكشفت صحيفة أن اللاعب سوف ينتظم في التدريبات بعد أن حصل على توصية الجهاز الطبي للفريق النصراوي.

Advertisements

كما نشر العالمى فيديو يوضح فيه مشاركة اللاعب في التدريبات، وذلك على الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الإجتماعى "سناب شات".

وغاب أحمد موسى عن النصر منذ 30 أغسطس الماضي حينما تلقى إصابة على مستوى الركبة أمام الفتح في ثاني جولات الدوري السعودى.

ويستعد النصر لمواجهة أبها في الجولة التاسعة من الدوري السعودي يوم السبت المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبر سعيد للنصر قبل مباراة أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا