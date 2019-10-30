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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبر سعيد للنصر قبل مباراة أبها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
ذكرت تقارير صحفية سعودية أن المهاجم النيجيري الدولي "أحمد موسى" نجم هجوم نادي النصر السعودي سينتظم في تدريبات النادي الجماعية عقب عودته من الإصابة.
وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن اللاعب سوف ينتظم في التدريبات بعد أن حصل على توصية الجهاز الطبي للفريق النصراوي.
كما نشر العالمى فيديو يوضح فيه مشاركة اللاعب في التدريبات، وذلك على الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الإجتماعى "سناب شات".
وغاب أحمد موسى عن النصر منذ 30 أغسطس الماضي حينما تلقى إصابة على مستوى الركبة أمام الفتح في ثاني جولات الدوري السعودى.
ويستعد النصر لمواجهة أبها في الجولة التاسعة من الدوري السعودي يوم السبت المقبل.
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