شكرا لقرائتكم عيد ميلاد بيبو .. علاقة محمود الخطيب بـ صالح سليم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأربعاء 30 أكتوبر محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بعيد ميلاده الـ65 بعد رحلة تاريخية عاشها بين جدران القلعة الحمراء.

محمود الخطيب أو "بيبو" كما يحلو لجماهير النادى الأهلى والكرة المصرية أن يلقبوه، لعب طوال حياته الكروية 266 مباراة بينها 199 فى الدورى، و18 فى كأس مصر و29 فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى، و20 مباراة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

ويرتبط محمود الخطيب بعلاقة خاصة مع الراحل صالح سليم رئيس النادى الأهلى الاسبق بعد أن تتلمذ بيبو إدارياً على أيدى الراحل مايسترو القلعة الحمراء .

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واستطاع صالح سليم أن يحقق مع النادى الأهلي 11 بطولة دورى من أصل 15 بطولة شارك فيها منذ بداية الدورى المصرى لكرة القدم عام 1948، وكذلك حقق مع النادى الأهلى بطولة كأس مصر 8 مرات، كما أحرز مع فريقه كأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961.

وتساءل الكثيرون عن أسرار وصف صالح سليم بالمايسترو والاسطورة فى تاريخ القلعة الحمراء، وكان لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الحالى إجابة على هذا السؤال.