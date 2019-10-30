شكرا لقرائتكم عيد ميلاد بيبو .. علاقة محمود الخطيب بـ صالح سليم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويرتبط محمود الخطيب بعلاقة خاصة مع الراحل صالح سليم رئيس النادى الأهلى الاسبق بعد أن تتلمذ بيبو إدارياً على أيدى الراحل مايسترو القلعة الحمراء .
واستطاع صالح سليم أن يحقق مع النادى الأهلي 11 بطولة دورى من أصل 15 بطولة شارك فيها منذ بداية الدورى المصرى لكرة القدم عام 1948، وكذلك حقق مع النادى الأهلى بطولة كأس مصر 8 مرات، كما أحرز مع فريقه كأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961.
وتساءل الكثيرون عن أسرار وصف صالح سليم بالمايسترو والاسطورة فى تاريخ القلعة الحمراء، وكان لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الحالى إجابة على هذا السؤال.
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