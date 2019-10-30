شكرا لقرائتكم عيد ميلاد بيبو .. أقرب لقبين إلى قلب الخطيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل محمود الخطيب نجم الأهلى السابق، ورئيسه الحالى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ65 ، كونه من أساطير الكرة المصرية والإفريقية.

وحقق بيبو العديد من الألقاب والبطولات مع الأهلي ومنتخب مصر وكان أول لاعب مصري في التاريخ يتوج بجائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا.

وتعتبر بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى 1982 هى أغلى الألقاب التى حصدها الخطيب مع الأهلى حيث استطاع إحراز هدف فى مرمى كوتوكو بمعقل قبيلة الأشانتى وقاد المارد الأحمر لإحراز اللقب الأفريقى الأول له.

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أما ثانى الألقاب قربا لقلب الخطيب وفقا لجميع حواراته، فكان لقب أمم أفريقيا 1986 مع المنتخب الوطنى، فهو ظل يحلم برفع الكأس الأفريقية مع الفراعنة، حتى سنحت الفرصة فى هذه البطولة التى أقيمت فى مصر، ونجح بيبو فى تسجيل هدفين خلال البطولة، وكانت المباراة النهائية أمام الكاميرون، والتى فازت بها مصر 5 - 4 بالركلات الترجيحية بعد أن انتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى، وهى آخر مباراة لأسطورة الكرة المصرية مع منتخب بلاده حيث قرر بعدها اعتزال اللعب دوليا.