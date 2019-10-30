شكرا لقرائتكم عيد ميلاد بيبو .. الطبيب ينصح الخطيب بالجلوس فى المنزل أسبوع آخر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصح الطبيب المعالج لـ محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بالبقاء في منزله لمدة أسبوع أخرعلى أقل تقديره وطالبه بالراحة التامة وعدم الخروج من المنزل بسبب آلام الظهر التي تُطارده رغم أن رئيس النادي كان ينوي التواجد في النادي خلال اليومين المقبلين.

يحتفل اليوم الموافق 30 أكتوبر 2019، الأسطورة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ومعشوق الجماهير المصرية، خاصة الأهلاوية، بعيد ميلاده الـ 65.

ويتواجد الخطيب في منزله منذ أسبوعين تقريبا بعد عملية الحقن التي خضع لها الخميس قبل الماضى بالمستشفى الملكى بالإسكندرية للتخلص من آلام الظهر التى انتابته الفترة الأخيرة، وهى المرة الثانية التى يخضع فيها الخطيب لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادى إجراء عملية جراحية جديدة فى ألمانيا.

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ونصح الدكتور أحمد فرهود رئيس الأهلي بعدم بذل أى مجهود وطالبه بعدم الخروج من المنزل لمدة عشرة ايام قبل أن يُجدد طلبه له بالبقاء أسبوع أخر في المنزل حفاظاً على صحته خاصة وأن بيبو سبق وأجرى 3 عمليات جراحية فى المخ والرقبة والظهر ومن ثم تم الاتجاه لاتباع إحدى الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحي الرابع.

ولم يتمكّن محمود الخطيب من ترأس إجتماع مجلس إدارة أول أمس ، الأثنين، بفرع الشيخ زايد بسبب ظروف الصحية وحرص على عقد جلسة مع عضوا لجنة التخطيط بالنادي زكريا ناصف وخالد بيبو أمس في منزله لمناقشة عدة ملفات خاصة بقطاع الكرة.