شكرا لقرائتكم عيد ميلاد بيبو .. الطبيب ينصح الخطيب بالجلوس فى المنزل أسبوع آخر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونصح الدكتور أحمد فرهود رئيس الأهلي بعدم بذل أى مجهود وطالبه بعدم الخروج من المنزل لمدة عشرة ايام قبل أن يُجدد طلبه له بالبقاء أسبوع أخر في المنزل حفاظاً على صحته خاصة وأن بيبو سبق وأجرى 3 عمليات جراحية فى المخ والرقبة والظهر ومن ثم تم الاتجاه لاتباع إحدى الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحي الرابع.
ولم يتمكّن محمود الخطيب من ترأس إجتماع مجلس إدارة أول أمس ، الأثنين، بفرع الشيخ زايد بسبب ظروف الصحية وحرص على عقد جلسة مع عضوا لجنة التخطيط بالنادي زكريا ناصف وخالد بيبو أمس في منزله لمناقشة عدة ملفات خاصة بقطاع الكرة.
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