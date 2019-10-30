شكرا لقرائتكم الأشعة تثبت "إلتئام" تمزق العضلة الخلفية لـ محمود متولي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسافر محمود متولي، مع بعثة الأهلي التي تغادر القاهرة غدا متجهة إلى الإمارات لإقامة معسكر تدريبي خلال فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية.
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