الارشيف / اخبار الرياضه

الأشعة تثبت "إلتئام" تمزق العضلة الخلفية لـ محمود متولي...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الأشعة تثبت "إلتئام" تمزق العضلة الخلفية لـ محمود متولي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ محمود متولي، لاعب الأهلي  المشاركة بشكل تدريجي في المران الجماعي، بعد تحسن حالته في الفترة الأخيرة وفقا لنتائج الأشعة التي أجراها اللاعب للتعرف على نسبة التئام الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

 

وكشفت الأشعة عن تحسن كبير فى حالة متولي، والتئام تمزق العضلة الخلفية بنسبة كبيرة ، وبدأ خالد محمود طبيب الفريق بالتنسيق مع توماس بينكيل مخطط الأحمال، الدفع باللاعب في الجزء الخاص بالمران البدني مع الفريق، تمهيدا لعودته للمشاركة بشكل كامل في المران الجماعي.

 

ويسافر محمود متولي، مع بعثة الأهلي التي تغادر القاهرة غدا متجهة إلى الإمارات لإقامة معسكر تدريبي خلال فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأشعة تثبت "إلتئام" تمزق العضلة الخلفية لـ محمود متولي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا