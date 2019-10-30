حمدالله رجل يقف الكلام خضوعاً لسحره.. لقطة ختام

عاد عبدالرزاق حمدالله إلى هوايته بهزّ الشباك، ولم يكتفِ بتسجيل هدف واحد بل أضاف معه ثانياً ليقلب هزيمة فريقه النصر إلى فوز على الهلال في الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ومنذ بداية الموسم، أحاطت الشكوك باللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من الدوري السعودي، وحول ما إذا كان قادراً على إعادة ذلك الإنجاز، ورافق ذلك صيام تهديفي لم يعهده المتابعون من النجم المغربي.

وبعد عدة أسئلة، اختار عبدالرزاق الوقت والمكان المناسبين للرد على كل ذلك، عندما سطع في مباراة الهلال، وسجل في الديربي للمباراة الثالثة على التوالي.