شكرا لقرائتكم إنتر يعتلي صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في مرمى بريشيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتلى فريق إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتاً عبر الفوز على مضيفه بريشيا 2 - 1 يوم الثلاثاء في المرحلة العاشرة.

ودخل فريق فيرونا منطقة الأمان بفضل فوزه الصعب على ملعب مضيفه بارما 1 - صفر.

وعلى ملعب ماريو ريغامونتي، نجح إنتر ميلان في تجاوز أحزانه بعد تعادله المحبط في الجولة الماضية مع بارما بهدفين لكل فريق، وحصد إنتر ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 25 نقطة ليعتلي الصدارة بفارق نقطتين فقط عن أقرب ملاحقيه يوفنتوس حامل اللقب. وبمقدور يوفنتوس أن يستعيد موقعه في الصدارة من خلال الفوز على جنوه يوم الأربعاء.

وتقدم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بهدف لإنتر ميلان في الدقيقة 23 ثم أضاف زميله البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 63، وجاء الهدف الوحيد لبريشيا بنيران صديقة وسجله ميلان سكرينيار لاعب إنتر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76. وازدادت أوضاع بريشيا تعقيدا حيث ظل الفريق في المركز الثالث من القاع برصيد سبع نقاط.