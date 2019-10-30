شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى لـ"الخليج 365": جزر القمر منتخب "غلس جدا".. وعندى 3 طرق لعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، عن مواجهتىّ كينيا وجزر القمر المقبلتين فى تصفيات أمم أفريقيا 2021، قائلا "أرى أنهما مباراتين غاية فى الأهمية فى بداية مشوار التصفيات، وأتمنى أن تمر المباراتين على خير ونحقق النتائج المرجوة، وبعدها سيكون لها حسابات أخرى، حيث سينضم لنا لاعبو المنتخب الأولمبى وسيكون أمامنا متسع من الوقت لمتابعة اللاعبين".

وتابع البدرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "حصلنا على شرائط للمنتخبين، كما شاهدت مباراة لمنتخب جزر القمر أمام توجو مؤخرا فى تصفيات أمم أفريقيا التمهيدية على ملعبها وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وأستطيع أن أقول أن منتخب جزر القمر فريق "غلس جدا" على ملعبه ويقدم كرة قدم مميزة، لذا لن تكون مباراتنا سهلة أمامه".

وتطرق البدرى للحديث عن طريقة اللعب التى سيعتمد عليها فى المنتخب، وقال "هناك أكثر من طريقة يمكن أن أطبقها مع المنتخب وفقا لظروف كل مباراة والهدف المطلوب منها وأين تقام المباراة داخل مصر أو خارجها، فمثلا ربما ألعب بطريقة 4 -3-3، أو 4-2-3-1، أو 4-4-2، فالطريقة مرتبطة بالقماشة الموجودة من اللاعبين وكذلك ظروف كل مباراة".