شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي.. الإصابة سر استبعاد أحمد حمدي وصادق من قائمة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب أن استبعاد أحمد حمدي لاعب الجونة بسبب الإصابة بالعضلة الأمامية منذ تواجده فى صفوف الجونة ويخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية، ونفس الآمر لمحمد صادق لاعب الإسماعيلي.

ضمت القائمه كلا من:

حراسة المرمي : عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي.

الدفاع :أسامة جلال ومحمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام و أحمد أبو الفتوح و كريم العراقي.

خط الوسط : أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر.

خط الهجوم: رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان.

وتم استبعاد مصطفى شوبير، ناصر منسى، عمر مرموش، محمد صادق، أحمد أيمن، وكان الفريق قد أدي مرانه علي ملعب وادي دجله بالعين السخنه مساء ثم عقد الجهاز الفني اجتماعا بحضور الجهاز الطبي ثم أعلن القائمه.

وأثنى الجهاز الفني على اللاعبين المستبعدين مؤكدين أنهم قوة ضاربة لكن اللوائح تمنع إنضمام أكثر من 21 لاعب.

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تنطق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للمنتخب الأوليمبي تحت 23 سنة يوم 8 نوفمبر المقبل حتي 22 من نفس الشهر التى تستضيفها مصر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.

من المقرر أن تقام مباراة الكاميرون و غانا فى العاشرة مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة عقب إنتهاء مباراة مصر و مالي.

جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر كالتالي :

منتخب مصر الأوليمبي و مالي – الساعة 7 مساء يوم 8 نوفمبر باستاد القاهرة

منتخب مصر الأوليمبي و غانا يوم 11 نوفمبر الساعة 8 مساء – استاد القاهرة

منتخب مصر الأوليمبي – الكاميرون - يوم 14 نوفمبر الساعة 8 مساء – استاد القاهرة.