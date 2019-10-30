شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يرفض رحيل بوطيب في يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن بوطيب يستعد للسفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة للاطمئنان على ركبته بعد تعرضه لآلام الفترة الماضية.
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