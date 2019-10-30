سوبر كورة.. الزمالك يرفض رحيل بوطيب في يناير المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، فكرة الاستغناء عن المغربي خالد بو طيب مهاجم الفريق في يناير المقبل، بعد ظهور أصوات تنادي برحيله عن القلعة البيضاء بسبب تواضع مستواه خلال الفترة الماضية. يذكر أن بوطيب يستعد للسفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة للاطمئنان على ركبته بعد تعرضه لآلام الفترة الماضية. وقرر بو طيب عرض نفسه على طبيب ألمانى بسبب تجدد إصابته فى الركبة، وهو ما جعله يتخوف من وجود أى إصابة خطيرة، لذا فإنه اتفق مع الجهاز الطبى للزمالك على السفر لألمانيا للاطمئنان على ركبته، وهو ما وافق عليه الجهاز الطبى خاصة فى ظل تواجد محمد أسامة طبيب الفريق فى ألمانيا مع محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق الذى يجرى جراحة الرباط الصليبى. لمعرفة سبب رفض الزمالك رحيل بوطيب في يناير المقبل عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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