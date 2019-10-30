شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيب المعالج للخطيب ينصحه بـ"مد" الراحة وعدم مغادرة المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح الطبيب المعالج لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالبقاء في منزله لمدة أسبوع آخر على أقل تقدير، وطالبه بالراحة التامة وعدم الخروج من المنزل بسبب آلام الظهر التي تُطارده، فيما كان الخطيب ينتوى التواجد في النادي خلال اليومين المقبلين.

ويحتفل اليوم الموافق 30 أكتوبر 2019، الأسطورة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ومعشوق الجماهير المصرية، خاصة الأهلاوية، بعيد ميلاده الـ 65.

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ويتواجد الخطب في منزله منذ أسبوعين تقريبا بعد عملية الحقن التي خضع لها الخميس قبل الماضى بالمستشفى الملكى بالإسكندرية للتخلص من آلام الظهر التى انتابته الفترة الأخيرة، وهى المرة الثانية التى يخضع فيها الخطيب لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادى إجراء عملية جراحية جديدة فى ألمانيا.

ونصح الدكتور أحمد فرهود رئيس الأهلي، بعدم بذل أى مجهود وطالبه بعدم الخروج من المنزل لمدة عشرة أيام قبل أن يُجدد طلبه له بالبقاء أسبوع آخر فى المنزل، حفاظاً على صحته خاصة وأن بيبو سبق وأجرى 3 عمليات جراحية فى المخ والرقبة والظهر ومن ثم تم الاتجاه لاتباع إحدى الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحي الرابع.

ولم يتمكّن محمود الخطيب من ترأس اجتماع مجلس إدارة أول أمس الإثنين، بفرع الشيخ زايد بسبب ظروف الصحية وحرص على عقد جلسة مع عضوا لجنة التخطيط بالنادي زكريا ناصف وخالد بيبو أمس في منزله لمناقشة عدة ملفات خاصة بقطاع الكرة.