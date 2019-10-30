شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يشكو قناة الحدث لإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النادى الأهلى اليوم بشكوتين رسميتين إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى ضد قناة الحدث اليوم، وخالد الغندور مقدم برنامج الزمالك اليوم، وذلك لمخالفتهما الأعراف والمواثيق وضوابط العمل الإعلامى وتحويل القناة إلى منصة للسباب والشتائم والتهديد والوعيد من قبل رئيس نادى الزمالك الذى خرج مؤخرًا عبر مداخلاته التليفزيونية ليوجه سيلا من العبارات المشينة والخادشة للحياء للمسئولين فى النادى الأهلى، حيث حملت عباراته الكثير من السباب والشتائم بأسلوب يحض على الفتنة بين الجماهير وتحمل العبارات المشينة الخادشة للحياء بما لا يتفق مع الروح الرياضية بين جميع الأندية.

وتمسك النادى الأهلى فى شكوتاه، بالتأكيد على خطورة ما يرتكبه رئيس نادى الزمالك فى حق النادى الأهلى ومجلس إدارته وجماهيره على العلاقة بين جماهير الأندية الشعبية.

وأكد الأهلى فى شكواه على أن تجاوزات رئيس نادى الزمالك فاقت الحدود وأن تصعيد الأمر اليوم ليس أمرا جديدا بل سبق وأن تم تصعيد الأمر إلى الجهات المعنية فى الدولة للاضطلاع كل بمسئولياته فى هذه الظروف الحرجة خاصة وأن النادى ترفع كثيرا عن الرد على تجاوزات رئيس نادى الزمالك وذلك رغبة منه فى التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصا على المصلحة العليا للبلاد.

وأضاف النادى فى شكواه أنه ينتظر اتخاذ الجهتين المنوط بهما فحص شكوتاه ما يروه قانونا مناسبا لإيقاف هذه الجرائم والانتهاكات الإعلامية الدخيلة على الأوساط الرياضية والإعلامية المصرية والتى ارتكبت من خلال برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية مطالبين الجهات المعنية الاضطلاع بمسئولياتها والتصدى لهذه التجاوزات بالقانون وألا تقف الحصانة البرلمانية حامية للخروج عن الآداب العامة وخدش الحياء.