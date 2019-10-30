شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد بيبو .. صور نادرة فى حياة محمود الخطيب والان مع تفاصيل الخبر
وخلال مسيرته الكروية هناك عدد من الذكريات التى تجمعه بمختلف النجوم سواء من الأهلى، أو الزمالك أو بنجوم الفن، ومع أفراد أسرته أيضا، وهذا ما نرصده فى الصور التالية.
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