شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد بيبو .. صور نادرة فى حياة محمود الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل، اليوم، الكرة المصرية عامة وجماهير النادى الأهلى خاصة، بعيد ميلاد محمود الخطيب أسطورة الأهلى السابق، الـ65 حيث إنه من مواليد هذا اليوم من عام 1954.

ويعد محمود الخطيب من أبرز نجوم القلعة الحمراء فى العصر الذهبى، وحصل بيبو على العديد من الألقاب، وهى أحسن لاعب، وأحسن هداف، وأحسن أخلاق، حيث لم يحصل طوال حياته الكروية الطويلة إلا على إنذار واحد فقط، كما كان أول لاعب مصرى حصل على الكرة الذهبية عام 1983، وهى الجائزة التى تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأحسن لاعب فى أفريقيا.

انضم الخطيب للنادى الأهلى وهو فى المدرسة الثانوية الرياضية بعدما شاهده فتحى نصير مدرب المدرسة، والذى عرض عليه الانضمام للنادى الأهلى ليوافق الخطيب على الفور وينضم للنادى الأهلى ، حتى أصبح أحد أساطير الكرة بالقلعة الحمراء.

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وخلال مسيرته الكروية هناك عدد من الذكريات التى تجمعه بمختلف النجوم سواء من الأهلى، أو الزمالك أو بنجوم الفن، ومع أفراد أسرته أيضا، وهذا ما نرصده فى الصور التالية.