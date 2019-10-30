شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ريكو يشارك في ودية المقاصة وسيراميكا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة علي الدفع بـصلاح ريكو لاعب وسط الفريق في المباراة الودية الأولي التي يخوضها المقاصة اليوم في الواحدة ظهرا أمام سيراميكا كليوباترا.

يشارك ريكو في ودية سيراميكا كليوباترا اليوم، بعد شفاءه من الإصابة التي يعاني منها وكانت عبارة عن شد في الرباط الخارجي للركبة، مما أدي لغيابه عن المباريات لمدة تصل الي 15 يوما، خضع خلالها اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف تحت إشراف أمين رفعت طبيب الفريق.

ويخوض مصر للمقاصة مباراتين وديتين اليوم أمام سيراميكا كليوباترا في الواحدة ظهرا، ثم وادي دجلة في الخامسة عصرا في إطار استعدادات المقاصة لإستئناف الدوري عقب فترة التوقف التي يمر بها الدوري حاليا بسبب انشغال المنتخب الاوليمبي بالمشاركة في بطولة أمم افريقيا تحت 23 عام المقرر انطلاقها في مصر خلال الفترة 8 الي 22 نوفمبر المقبل.