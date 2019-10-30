الامارات | مفاجأة.. ارتدي قميص العين وأحضر مباريات "الزعيم" بالمجان

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. ارتدي قميص العين وأحضر مباريات "الزعيم" بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي العين، إطلاق اسم "عيناوي DNA" على المدرج الواقع خلف المرمى، والمخصص لجماهير العين من الجانب المقابل ليسار منصة إستاد هزاع بن زايد، بمزايا استثنائية، وأن الحضور للاستاد بقميص "الزعيم" يمنح المشجع تذكرة دخول مجانية للمدرج الجديد.

وكشف مكتب شؤون الجماهير التابع لشركة نادي العين للاستثمار، عن مبادرته الجديدة، تحفيزاً لجماهير العين الوفية والتي أطلقت “وسماً” تصدر المؤشر الأكثر تفاعلاً على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر أخيراً.

ويستقبل فريق العين ضيفه فريق الجزيرة في مباراة القمة والمقررة مساء الجمعة المقبل ضمن الجولة السادسة من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم،

وأوضح النادي على موقعه الرسمي والحسابات التابعة له في مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت، أن القميص “البنفسجي” يعتبر تصريح الدخول المجاني للجماهير العيناوية عبر البوابة رقم “3” والمؤدية إلى مدرج “Purple DNA” مباشرة.

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ويسعى العين إلى تحفيز الجمهور على ارتداء القميص الرسمي للنادي والاستمرارية في المساندة القوية وإظهار روح الحماس لكسب التحدي من خلال التشجيع المتواصل بروح الفريق الواحد.

وأكد مدير مكتب شؤون الجماهير أحمد الكعبي، أن كل مشجع سيرتدي قميص النادي “البنفسجي” سيمنح نفسه حق الحصول على تذكرة مجانية تخول له حجز مقعده في مدرج “عيناوي DNA”، موضحاً: “مشهد المدرج عندما يحتشد بالجماهير التي ترتدي اللون البنفسجي يمنح المنافس شعوراً راسخاً بأن التحدي الحقيقي في ملعب العين “غير”، خصوصاً وأن الواقع ظل يؤكد أنه على مر تاريخ هذا النادي العريق كان المدرج هو سبب الانتصارات وسر البطولات”.

ودعا مدير مكتب شؤون الجماهير، الأمة العيناوية إلى الحضور المبكر لحجز أماكنهم في الموقع المخصص لهم، مؤكداً أن الدور الذي ظل يقوم به الجمهور لا يقل أهمية عن عطاء اللاعبين على الأرض في الدفاع عن الشعار الذي يضعه كل “عيناوي” في يوم المباراة على صدره.