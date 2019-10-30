الزمالك ينجح فى ضم الأمريكى ايرفن والكر لفريق السلة...

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جدة - عمرو شويل وحصل الزمالك على توقيع اللاعب خلال الساعات الماضية بعد سلسلة المفاوضات التى قادها معه مسئولى الفريق، على أن يحصر اللاعب إلى القاهرة خلال ساعات للإنضمام للفريق والمشاركة فى المنافسات .
يأتى الإتفاق مع والكر بعد فسخ التعاقد مع ستوجلن بعد فترة قليلة من تجديد عقده مع الفريق ، وفسخ الزمالك التعاقد مع الأمريكى ستوجلين بعد رفضه الانضمام لتدريبات الفريق استعدادا لمباراة السوبر حجة توجه إلى البنك لإيداع أموال وهو ما أغضب مسئولو الزمالك وقرروا بعدها فسخ التعاقد.
يذكر أن الزمالك خسر بطولة السوبر المصري أمام الجزيرة ويشارك الشهر المقبل فى بطولة لافروليج التى تقام تحت إشراف الاتحاد الدولى و الـNBA.
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