شكرا لقرائتكم حسام البدرى عن مواجهتى كينيا وجزر القمر: مباراتين غاية فى الأهمية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، عن مواجهتىّ كينيا وجزر القمر المقبلتين فى تصفيات امم افريقيا 2021، وقال :"أرى أنهما مباراتين غاية فى الأهمية فى بداية مشوار التصفيات، وأتمنى أن تمر المباراتين على خير ونحقق النتائج المرجوة، وبعدها سيكون لها حسابات أخرى حيث سينضم لنا لاعبو المنتخب الاولمبى وسيكون أمامنا متسع من الوقت لمتابعة اللاعبين".

وتابع البدرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" حصلنا على شرائط لهما، كما شاهدت مباراة لمنتخب جزر القمر أمام توجو مؤخرا فى تصفيات أمم افريقيا التمهيدية على ملعبها وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وأستطيع أن أقولأن منتخب جزر القمر فريق "غلس جدا" على ملعبه ويقدم كرة قدم مميزة، لذا لن تكون مباراتنا سهلة أمامه".

وتطرق البدرى للحديث عن طريقة اللعب التى سيعتمد عليها فى المنتخب، وقال "هناك أكثر من طريقة يمكن أن أطبقها مع المنتخب وفقا لظروف كل مباراة والهدف المطلوب منها وأين تقام المباراة داخل مصر أو خارجها، فمثلا ربما ألعب بطريقة 4 -3-3 ، أو 4-2-3-1 ، أو 4-4-2، فالطريقة مرتبطة بالقماشة الموجودة من اللاعبين وكذلك ظروف كل مباراة".